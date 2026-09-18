Lexston Mining hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Lexston Mining hat am 16.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.
Lexston Mining vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,080 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,340 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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