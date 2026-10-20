LH Financial Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

20.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 4,09 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 3,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,23 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

LH Financial Group hat ein EPS von 0,04 THB vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,040 THB auf dem gleichen Niveau gelegen.

LH Financial Group hat am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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