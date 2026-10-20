LH Financial Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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LH Financial Group hat am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
LH Financial Group hat ein EPS von 0,04 THB vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,040 THB auf dem gleichen Niveau gelegen.
Der Umsatz lag bei 4,09 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 3,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,23 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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