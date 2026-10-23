LHV Group AS Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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LHV Group AS Registered hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 EUR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LHV Group AS Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 150,2 Millionen EUR im Vergleich zu 136,6 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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