Libanesische Armee meldet tödlichen Angriff auf Soldaten

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Angriff auf ein Militärfahrzeug im Südlibanon sind nach Angaben der libanesischen Armee zwei Offiziere und ein Soldat getötet worden. Der Angriff ereignete sich auf der Straße von Kafr Tibnit nach Charbital in der Region Nabatija.

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Die Armee erklärte auf X zudem, Israel greife anhaltend den Libanon und seine Bevölkerung an. Dies ziele darauf ab, alle Bemühungen um eine Lösung zu vereiteln, die eine Wiederherstellung der Stabilität, einen umfassenden Waffenstillstand und den Rückzug Israels aus den besetzten libanesischen Gebieten ermöglicht.

Die libanesische Armee ist in dem Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz keine aktive Kriegspartei und verhält sich neutral.

Die israelische Armee bestätigte den Angriff, widersprach jedoch der Darstellung. Das Fahrzeug habe sich "verdächtig" auf israelische Soldaten zubewegt und sei in einer zuvor evakuierten Kampfzone unterwegs gewesen. Bewegungen in solchen Zonen müssten mit der israelischen Armee abgestimmt werden. Zudem lagen nach Armeeangaben konkrete Hinweise vor, dass die Hisbollah aus diesem Gebiet Feuer auf israelische Soldaten eröffnen wollte. Nach der Identifizierung des Fahrzeugs und angesichts dieser Lageeinschätzung sei der Befehl zum Beschuss erteilt worden. Der Vorfall werde untersucht.

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Der libanesische Präsident Joseph Aoun sprach von einem eklatanten Verstoß gegen die libanesische Souveränität sowie internationale Gesetze und Normen. Aoun erklärte auf X, die Eskalation erfolge trotz der Bemühungen des Libanons, in Verhandlungen den israelischen Angriffen ohne Abschreckung ein Ende zu setzen./DP/he