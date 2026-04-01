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Libanesische Armee warnt Menschen vor Rückkehr in den Süden

08.04.26 12:46 Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Die libanesische Armee hat die Bevölkerung davor gewarnt, in den Süden des Landes zurückzukehren. Es bestehe die Gefahr weiterer Angriffe durch Israel, teilte die Armee mit. Zuvor hatte Israel erklärt, die Waffenruhe mit dem Iran gelte nicht für den Konflikt mit der Hisbollah. Auch ein libanesischer Regierungsvertreter sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Libanon habe bisher keine offizielle Mitteilung über eine Waffenruhe erhalten, die das Land einschließe.

Israels Armee hatte am Morgen und Vormittag für mehrere Gegenden im Libanon, darunter die südlichen Vororte von Beirut, ihre Fluchtaufrufe vor anstehenden Angriffen auf Ziele der Hisbollah erneuert. Laut Angaben des israelischen Militärs gehen auch die Bodeneinsätze gegen die vom Iran unterstützte Miliz im Süden des Nachbarlandes weiter.

Autobahnen gen Süden überfüllt

Trotz der Warnungen waren die Autobahnen in Richtung Süden mit Fahrzeugen überfüllt, die Hausrat transportierten. Viele Vertriebene hoffen auf eine Rückkehr in ihre Dörfer. "Wir wollen zurück nach Hause. Wir können nicht länger als Vertriebene in Schulen bleiben", sagte eine Frau der dpa auf einer Autobahn Richtung Süden. Der Iran und die Welt müssten helfen, forderte sie./jam/DP/men