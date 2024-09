Libanon: Israel setzt Angriffe im Süden und Osten fort

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat ihre Luftangriffe im Libanon nach dortigen Angaben fortgesetzt. Sie habe am Morgen unter anderem ein Gemeindegebäude nahe Nabatijeh im Süden bombardiert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Weiter südlich seien bei Angriffen unter anderem nahe der Grenze mindestens vier Menschen getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Staatliche Medien nannten rund zwei Dutzend Orte, in denen es in der Nacht und am Morgen Angriffe gegeben habe.

Der libanesische Zivilschutz berichtete von Rettungseinsätzen unter anderem in der Bekaa-Ebene im Osten. Nach Israels Angriffen hätten Retter unter anderem ein Mädchen und weitere Verletzte aus Trümmern geholt und auch Leichen geborgen.

Israels Militär teilte mit, die Luftwaffe habe etwa 75 Ziele im Libanon angegriffen in der Bekaa-Ebene sowie im Süden. Sie habe unter anderem auf Waffenlager und Abschussrampen für Raketen gezielt./jot/DP/stk