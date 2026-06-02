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Libanon: Israels Angriffsstopp betrifft vorerst nur Beiruter Vororte

01.06.26 21:49 Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Der von US-Präsident Donald Trump angekündigte Stopp israelischer Angriffe auf die Hisbollah im Libanon bezieht sich nach Angaben von Libanons Präsidenten Joseph Aoun zunächst auf die südlichen Vororte der Hauptstadt Beirut. "Nach der vorgeschlagenen Vereinbarung werden die israelischen Angriffe auf die südlichen Vororte Beiruts eingestellt, während die Hisbollah im Gegenzug auf Angriffe gegen Israel verzichtet", teilte das Präsidialamt auf X mit. Die Waffenruhe solle auf das gesamte libanesische Staatsgebiet ausgeweitet werden.

Die Hisbollah ihrerseits habe dem US-Vorschlag für einen gegenseitigen Stopp der Angriffe mit Israel zugestimmt. Die libanesischen Behörden hätten eine entsprechende Bestätigung erhalten.

Nach Angaben Aouns informierte US-Präsident Donald Trump die libanesische Botschafterin in Washington, Nada Hamadeh Moawad, darüber, dass auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dem Vorschlag zugestimmt habe. Die Botschafterin habe die Informationen anschließend an Aoun weitergeleitet, der seinerseits die Hisbollah darüber unterrichtet habe.

Die für Dienstag und Mittwoch geplanten Verhandlungen sollen nach Angaben des Präsidialamtes fortgesetzt werden, um die jüngsten Fortschritte zu erörtern und darauf aufzubauen.

Die als Dahija bekannten südlichen Vororte Beirut sind ein wichtiges Einflussgebiet der Hisbollah. Nachdem sich die Lage zwischen Israel und der vom Iran unterstützen Organisation in den vergangenen Tagen deutlich zugespitzt hatte, kündigte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu erneut auch wieder Angriffe in Dahija an.

Seit einer Waffenruhe, die Mitte April, erstmals zwischen der libanesischen und israelischen Regierung vereinbart wurde, hatte das israelische Militär seine Angriffe in den Vororten bereits größtenteils eingestellt./arj/DP/he