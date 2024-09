Libanon: Tote bei israelischen Luftangriffen gemeldet

BEIRUT (dpa-AFX) - Bei erneuten israelischen Luftangriffen sind nach libanesischen Behördenangaben drei Menschen getötet worden. Wie das Gesundheitsministerium im Libanon mitteilte, wurden bei Angriffen in zwei Dörfern im Süden des Landes außerdem drei Menschen verletzt. Von der israelischen Armee gab es dazu zunächst keine Angaben. Vonseiten der libanesischen Hisbollah-Miliz hieß es, einer ihrer Kämpfer sei ums Leben gekommen. Unterdessen gab die Schiiten-Miliz an, den Norden Israels mit Drohnen angegriffen zu haben. Beide Seiten liefern sich seit Stunden gegenseitig heftigen Beschuss.

Die Hisbollah feuerte in der Nacht Dutzende Raketen auf den Norden Israels ab, die so weit reichten wie noch nie seit Beginn der Angriffe der Schiiten-Miliz auf Israel vor fast einem Jahr. Die meisten seien abgefangen worden, teilte die israelische Armee mit. Sanitäter in Israel meldeten mehrere Verletzte. Die israelische Luftwaffe attackierte ihrerseits seit Samstagnachmittag nach eigenen Angaben Hunderte Hisbollah-Stellungen im Libanon./ln/DP/he