Libanon: Viele Tote bei Angriffen Israels

13.03.26 11:11 Uhr

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Libanon hat es libanesischen Angaben zufolge seit der Nacht mehr als 20 Tote gegeben. Allein in der Gegend der Küstenstadt Sidon seien neun Menschen ums Leben gekommen, darunter fünf Kinder, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit. Bei weiteren Bombardements im Süden und Osten des Landes wurden demnach weitere 14 Menschen getötet. In Beirut sei eine Person bei einem Angriff auf ein Auto ums Leben gekommen.

Die israelische Armee äußerte sich auf Anfrage nicht konkret zu diesen tödlichen Angriffen und verwies auf eine offizielle Mitteilung zu ihrem jüngsten Vorgehen gegen die Hisbollah im Libanon. Darin hieß es, das Militär habe "Dutzende Angriffswellen" in der Hauptstadt Beirut, der Bekaa-Ebene im Osten des Landes sowie im Südlibanon ausgeführt. Ins Visier seien Waffenlager und bedeutende Vermögenswerte der Hisbollah genommen worden, um die Miliz weiter zu schwächen. Zu möglichen Opfern machte Israels Armee zunächst keine Angaben.

Israels Armee teilte weiterhin mit, sie habe eine wichtige Brücke über einen Fluss im Süden des Nachbarlandes getroffen. Sie sprach von einem "wichtigen Übergang" für Mitglieder der Hisbollah. Die Miliz soll dort kürzlich auch Raketenwerfer positioniert und von dort aus Geschosse auf Israel gefeuert haben, hieß es. Zivilisten in der Gegend hatte Israels Militär jüngst zur Flucht aufgerufen./cir/DP/jha