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Liberaler Golob verliert in Slowenien die Regierungsmehrheit

23.03.26 04:40 Uhr

LJUBLJANA (dpa-AFX) - Sloweniens liberaler Ministerpräsident Robert Golob hat die Parlamentswahl äußerst knapp gewonnen, aber zusammen mit seinen linken Koalitionspartnern die Regierungsmehrheit verloren. Golobs Freiheitsbewegung kam nach Auszählung fast aller Stimmen auf 28,54 Prozent und 29 Mandate, wie die staatliche Wahlkommission in Ljubljana mitteilte. Die Slowenische Demokratische Partei (SDS) des rechts-konservativen Ex-Premiers Janez Jansa konnte demnach 28,17 Prozent der Stimmen auf sich vereinen und 28 Mandate erringen.

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Das EU- und Nato-Land steht vor einer schwierigen Regierungsbildung. Weder der linke noch der rechte Block verfügt über die Mehrheit von 46 Mandaten in der 90-sitzigen Volksvertretung. Golob erklärte dennoch seinen Anspruch auf die Regierungsbildung. "Wir haben unser Mandat erneuert, schwierige Verhandlungen stehen uns bevor", sagte er in der Wahlnacht vor Anhängern. Jansa deutete an, das knappe Wahlergebnis anfechten zu wollen. "Wir werden jede Stimme aus jedem Wahllokal nachzählen", sagte er nach Angaben der Nachrichtenagentur STA./gm/DP/zb