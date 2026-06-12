Liberaware präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Liberaware hat am 12.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Liberaware hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 43,72 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -57,140 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Liberaware mit einem Umsatz von insgesamt 519,3 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 42,29 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net