Liberty Live A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Liberty Live A hat am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -3,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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