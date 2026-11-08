Liberty Live A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

08.11.26 06:35 Uhr

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,610 USD erwirtschaftet worden.

Liberty Live A hat am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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