Liberty Live A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Liberty Live A hat am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,610 USD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 105,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Liberty Live A 61,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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