Liberty Live B legte Quartalsergebnis vor
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Liberty Live B stellte am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Liberty Live B ein EPS von -0,610 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 71,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 105,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 61,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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