Liberty Live B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Werte in diesem Artikel
Liberty Live B präsentierte in der am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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