Liberty Live legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

08.11.26 06:35 Uhr

Liberty Live lud am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Liberty Live hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,610 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 71,59 Prozent auf 105,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net