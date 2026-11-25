Libra Energy Materials legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Libra Energy Materials präsentierte in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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