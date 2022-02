Delivery Hero-Aktie vorbörslich stark: Delivery Hero will weiter stark wachsen und Verluste reduzieren

Wie der Berliner Essenslieferkonzern Delivery Heroin einem Trading Update mitteilte, sieht er im laufenden Jahr den Umsatz bei 9,5 bis 10,5 Milliarden Euro und den Bruttowarenwert (GMV) zwischen 44 und 45 Milliarden Euro. Der GMV schließt auch die Gebühren der Kunden für die Nutzung der Online-Plattform ein.

Die bereinigte EBITDA/GMV-Marge soll sich auf etwa -1,0 bis -1,2 Prozent verbessern von -2,2 Prozent im abgelaufenen Jahr. Das Unternehmen sieht sich auf bestem Weg, 2022 einen bereinigten EBITDA-Gewinn im Plattformgeschäft zu erzielen.

Im Gesamtjahr 2021 kletterte der Umsatz auf 6,6 Milliarden Euro von 3,488 Milliarden. Der GMV verbesserte sich auf 35,4 Milliarden Euro von 21,81 Milliarden.

Im Schlussquartal stieg der Umsatz auf 1,919 Milliarden Euro von 1,153 Milliarden. Der GMV legte zu auf 9,64 Milliarden Euro von 6,946 Milliarden Euro. Die Zahl der Bestellungen stieg auf 775,5 Millionen von 610 Millionen.

Delivery Hero-Aktie nach Jahreszahlen und Ausblick im Plus

Die zuletzt stark unter Druck stehenden Aktien von Delivery Hero haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel mit einem soliden Kursanstieg auf die Zahlen und den Ausblick des Lieferdienstes reagiert.

Auf der Handelsplattform Tradegate notierten sie zuletzt 1,2 Prozent höher bei 67,60 Euro. Der Kurs des Papiers verlor seit Ende 2021 mehr als 30 Prozent - damit ist Delivery Hero im bisherigen Jahresverlauf der mit Abstand schwächste Dax-Titel.

Der Bruttowarenwert (GMV) des Gesamtjahres stieg um 62 Prozent. Damit erreichte Delivery Hero etwas mehr als das, was der Konzern selbst in Aussicht gestellt hatte und was Analysten erwartet hatten. Die Ziele für das laufende Jahr liegen dagegen im Rahmen der Expertenerwartungen.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Delivery Hero Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Delivery Hero

Bildquellen: Delivery Hero