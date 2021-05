Lieferando weitet das Geschäft auf Lebensmittel-Lieferungen aus

BERLIN (dpa-AFX) - Lieferando, klarer Marktführer bei Essenslieferungen in Deutschland, weitet sein Geschäft auf die Zustellung von Lebensmitteln und anderen Supermarkt-Artikeln aus. Geliefert werden solle binnen 20 bis 30 Minuten, wie die Firma des niederländischen Branchenriesen Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) am Mittwoch ankündigte.

Zum Zeitplan gab es zunächst keine Angaben. Lieferando verwies lediglich darauf, dass man mit 10 000 Kurieren in rund 50 deutschen Städten gut positioniert sei, um als "Super-App" für die Lieferung sowohl von fertigem Essen als auch Lebensmitteln aus einer Hand erfolgreich zu sein.

Nur wenige Stunden zuvor hatte der Konkurrent Delivery Hero die Rückkehr in den deutschen Markt angekündigt - und will dabei ebenfalls fertiges Essen sowie Lebensmittel und Supermarkt-Artikel liefern.

Bei Lebensmittel-Lieferungen sind in mehreren deutschen Städten Kurier-Dienste wie Gorillas und Flink aktiv, die mit Zustellzeiten von zehn Minuten werben./so/DP/stk