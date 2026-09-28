Mercedes-Benz unbeeindruckt: Werk Sindelfingen musste Produktion herunterfahren
Bei Mercedes-Benz ist es am Freitag in der Produktion in Sindelfingen zu Einschränkungen gekommen.
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Das teilte ein Sprecher des Autobauers auf Anfrage mit. "Gegenwärtig besteht ein Lieferengpass an bestimmten Komponenten für die Fahrzeugfertigung", teilte der Sprecher mit. Deshalb sei eine Schicht ausgefallen. Genauere Angaben zu den Komponenten und deren Hersteller machte er nicht.
Um die Teileversorgung zu stabilisieren und die Produktion bestmöglich abzusichern, werde die Produktion in der sogenannten Factory 56 vorübergehend angepasst. Am Montag soll die Produktion dem Sprecher zufolge aber wieder normal laufen. In Sindelfingen fertigt Mercedes-Benz seine sogenannten Top-End-Modelle wie zum Beispiel die S-Klasse.
Im vorbörslichen Handel via Tradegate zeigt sich die Mercedes-Benz-Aktie zeitweise kaum verändert bei 41,56 Euro, was einem Minus von 0,10 Prozent entspricht.
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SINDELFINGEN (dpa-AFX)
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