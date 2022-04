Harley-Davidson-Aktie schwach: Harley-Davidson verdient wegen hoher Materialkosten weniger

Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar (1,4 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Milwaukee mitteilte. Der Nettogewinn lag bei 223 Millionen Dollar und damit 14 Prozent unter dem Ergebnis im Vorjahr. Harley-Davidson verwies auf gestiegene Materialkosten und Produktionsbeschränkungen durch Lieferkettenprobleme wie den weltweiten Mangel an Computerchips.

Die Aktie reagiert zunächst mit leichten Kursverlusten von 1,32 Prozent bei 36.01 US-Dollar auf die Quartalszahlen.

MILWAUKEE (dpa-AFX)

