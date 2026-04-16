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Lieferkonzern

Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Prosus senkt Anteil - Verkauf an Uber

17.04.26 08:30 Uhr
Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Prosus reduziert Beteiligung - Verkauf an Uber | finanzen.net

Delivery-Hero-Großaktionär Prosus reduziert seinen Anteil an dem Berliner Lieferkonzern um 4,5 Prozent und verkauft diesen an Uber.

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Der Verkauf, von 13,6 Millionen Delivery-Hero-Aktien erfolge zu einem Preis von 20 Euro je Aktie, teilte Prosus mit. Die Aktie hatte am Donnerstag bei 20,14 Euro geschlossen. Der Prosus-Anteil an Delivery Hero sinke damit auf 21,8 Prozent von 26,3, der Konzern nehme damit laut Mitteilung einen Bruttoerlös von 270 Millionen Euro ein.

Prosus hatte sich verpflichtet, seinen Anteil an Delivery Hero zu senken, um von der EU die Zustimmung für den Erwerb von Just Eat Takeaway.com zu erhalten.

Jüngst war in Medienberichten spekuliert worden, dass Prosus einen Anteil an den zweitgrößten Aktionär, Aspex Management, verkaufen könnte.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Delivery Hero-Aktie zeitweise 6,7 Prozent höher bei 21,26 Euro.

DOW JONES

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Bildquellen: Delivery Hero

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01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

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