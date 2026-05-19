Lieferverträge

Heidelberg Materials stärkt sein Geschäft in den USA mit einer Beteiligung und langfristigen Lieferverträgen.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, beteiligt er sich mit 10 Prozent an der AmeriTex Pipe & Products, einem Anbieter von Stahlbetonrohren, Kastendurchlässen und Betonfertigteilen in Texas. Finanzielle Details nannte Heidelberg Materials nicht.

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"AmeriTex verfügt über hochwertige Produktionsanlagen an Standorten, die hervorragend zu unserer bestehenden Präsenz passen", sagte Heidelberg-Materials-Vorstandsmitglied Chris Ward. "Unsere Partnerschaft schafft erheblichen Mehrwert und wird unser Wachstum in Nordamerika beschleunigen."

Heidelberg Materials startet letzte Tranche des Aktienrückkaufs

eidelberg Materials wird sein vor mehr als zwei Jahren in Gang gesetztes Aktienrückkaufprogramm am Donnerstag wieder aufnehmen. Die Käufe im Rahmen der dritten und letzten Tranche mit einem Volumen von 448 Millionen Euro beginnen am 21. Mai und laufen bis maximal 15. Dezember, wie der Baustoffkonzern jetzt mitteilte. Auf Basis des Schlusskurses vom Dienstag könnte Heidelberg Materials dabei maximal 1,51 Prozent des Grundkapitals erwerben. Der DAX-Konzern hatte im Februar 2024 angekündigt, bis Ende 2026 für insgesamt 1,2 Milliarden Euro eigene Aktien am Markt zurückkaufen zu wollen.

Im XETRA-Handel gewinnt die Heidelberg Materials-Aktie zeitweise 0,74 Prozent auf 169,60 Euro.

DOW JONES