Lieferverträge

Heidelberg Materials stärkt sein Geschäft in den USA mit einer Beteiligung und langfristigen Lieferverträgen.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, beteiligt er sich mit 10 Prozent an der AmeriTex Pipe & Products, einem Anbieter von Stahlbetonrohren, Kastendurchlässen und Betonfertigteilen in Texas. Finanzielle Details nannte Heidelberg Materials nicht.

Wer­bung Wer­bung

"AmeriTex verfügt über hochwertige Produktionsanlagen an Standorten, die hervorragend zu unserer bestehenden Präsenz passen", sagte Heidelberg-Materials-Vorstandsmitglied Chris Ward. "Unsere Partnerschaft schafft erheblichen Mehrwert und wird unser Wachstum in Nordamerika beschleunigen."

Im XETRA-Handel gewinnt die Heidelberg Materials-Aktie zeitweise 0,12 Prozent auf 168,55 Euro.

DOW JONES