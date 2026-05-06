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Heidelberg Materials-Aktie in Rot: Beteiligung an AmeriTex Pipe & Products erworben

19.05.26 17:31 Uhr
Heidelberg Materials-Aktie fällt: Einstieg bei AmeriTex-Deal | finanzen.net

Heidelberg Materials stärkt sein Geschäft in den USA mit einer Beteiligung und langfristigen Lieferverträgen.

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Heidelberg Materials
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Wie der DAX-Konzern mitteilte, beteiligt er sich mit 10 Prozent an der AmeriTex Pipe & Products, einem Anbieter von Stahlbetonrohren, Kastendurchlässen und Betonfertigteilen in Texas. Finanzielle Details nannte Heidelberg Materials nicht.

"AmeriTex verfügt über hochwertige Produktionsanlagen an Standorten, die hervorragend zu unserer bestehenden Präsenz passen", sagte Heidelberg-Materials-Vorstandsmitglied Chris Ward. "Unsere Partnerschaft schafft erheblichen Mehrwert und wird unser Wachstum in Nordamerika beschleunigen."

Im XETRA-Handel verliert die Heidelberg Materials-Aktie zeitweise 1,67 Prozent auf 168,10 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

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