Apple-Aktie stabil: iPhone Duo wird zum Hit - sofort ausverkauft - Boost für Anleger?

Lieferzeit bis Januar 2027

16.10.26 20:32 Uhr

Das faltbare iPhone Duo ist binnen Minuten vergriffen, doch spricht das für eine starke Nachfrage oder für eher knappe Stückzahlen?

• Die Analysten sind gespalten in ihrer Einschätzung der Apple-Aktie, mit einem überwiegenden Buy-Rating, während die Verfügbarkeit des neuen Modells weiterhin unklar bleibt.

• Experten sind sich uneins, ob die Engpässe auf eine bewusste Produktionsbeschränkung oder auf eine tatsächliche Nachfrageüberhöhung zurückzuführen sind, wobei Lieferkettenprobleme eine Rolle spielen könnten.

• Das neue faltbare iPhone Duo war nach Vorbestellung schnell ausverkauft, wobei die Lieferzeiten kurz nach Beginn stark anstiegen, was auf eine mögliche Knappheit oder hohe Nachfrage hindeutet.

Lieferzeiten laufen binnen Minuten weit in die Zukunft

Ob Nachfrage oder Knappheit dahintersteckt, lässt sich kaum trennen

Analysten blicken weiter gespalten auf den Konzern

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Das iPhone Duo, Apples erstes faltbares Smartphone, war nach dem Start der Vorbestellungen an diesem Freitag binnen kurzer Zeit ausverkauft. Die Apple-Aktie legt im NASDAQ-Handel zu. Für Anleger stellt sich die Frage, ob der Ausverkauf auf eine außergewöhnliche Nachfrage oder auf ein bewusst knapp gehaltenes Angebot zurückgeht.

Apple-Aktie reagiert mit Aufschlag

Apple bringt mit dem faltbaren Modell iPhone Duo sein erstes Gerät dieser Bauart auf den Markt. Die Vorbestellungen starteten am Freitagmorgen in den USA. Wie AppleInsider beobachtete, rutschten die angegebenen Lieferzeiten kurz nach dem Vorbestellstart zunächst auf den 16. November und schon kurz darauf auf den 23. November.

In Deutschland waren die Vorbestellungen erstmals ab 14 Uhr möglich. Laut ComputerBase sprang das Lieferdatum auch hier binnen zehn Minuten auf Dezember und später auf Ende Januar 2027; der Einstiegspreis liegt bei 2.299 Euro. Die Apple-Aktie reagiert im NASDAQ-Handel zeitweise mit einem minimalen Plus von 0,01 Prozent auf 342,04 US-Dollar.

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Nachfrage oder knappes Angebot?

Apple nennt nicht, wie viele Geräte am ersten Tag bereitstanden. AppleInsider verweist auf die Annahme, der Konzern habe weniger Geräte als üblich gefertigt, wegen des komplexen Designs und Berichten über Fertigungsverzögerungen. Es kann also durchaus sein, dass die späteren Lieferzeiten auf ein knappes Angebot zurückgehen.

Investing.com schätzt, dass das Angebot mit der Nachfrage kaum Schritt halten könnte, es lasse sich ohne Stückzahlen jedoch nicht beurteilen, ob der Engpass auf Nachfrage oder auf knappe Mengen zurückgeht. Evercore ISI hielt es bereits im September für sehr wahrscheinlich, dass das Gerät über längere Zeit ausverkauft oder nur verzögert erhältlich sein könnte; Analyst Amit Daryanani verweist hier auf einen Engpass in der Lieferkette. Auch Ming-Chi Kuo ging laut ComputerBase von einer eingeschränkten Verfügbarkeit zum Start aus.

Analysten bleiben gegenüber Apple-Aktie gespalten

Das Analystenbild zur Apple-Aktie ist gespalten. Der Konsens lautet bei TipRanks aktuell Buy: 16 von 31 Analysten stufen mit Buy ein, 11 mit Hold und 4 mit Sell. Das mittlere Kursziel liegt bei 334,91 US-Dollar, die Spanne reicht von 245 bis 400 US-Dollar.

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Als Nächstes rückt der Verkaufsstart am 23. Oktober in den Blick, wenn die ersten Geräte ausgeliefert werden sollen. Der vorläufig angesetzte Zahlentermin am 2. November böte Apple die Gelegenheit, sich zur Nachfrage und zur Verfügbarkeit des Duo zu äußern.

Martina Köhler, Bettina Schneider, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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