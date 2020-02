Ließ Wirecard den FT-Prozess platzen?

Liebe Leser, große Aufregung gab es jüngst bei uns im Börsenchat und unter einigen Wirecard-Fans, die von unserem Wirecard-Spezial eigentlich überzeugt waren. Die “Welt” titelte, dass Wirecard den Prozess gegen die FT habe platzen lassen. Ihr wisst – wir sind weder ausgewiesen verrückte Wirecard-Jünger, noch chronische Skeptiker. Als Abonnent bekommt Ihr mindestens alle 2 Wochen ein Spezial im Börsenbrief, weil wir Wirecard spannend finden und man stets Erklärung und Einordnung und richtige Produkte braucht. Was die Welt lieferte, ist aber einseitig. Muss man so sagen. Wirecard hat den Prozess eher verschoben, zugegeben keine Gründe genannt. Könnte aber durchaus die Sonderprüfung sein. Dazu gibt es ja unsere 3-Szenario-Analyse im Börsenbrief hier. Also – man sollte sich da entspannen und die Journalisten mögen Wirecard eben nicht sonderlich. Auch dies haben wir im Video erklärt, das 15 Minuten umfasst und unsere Gespräche mit Profi-Händlern aus Banken einbindet und wichtige Hintergründe liefert. Aber eben keine Einseitigkeit. Das sollte man sein lassen finden wir.

