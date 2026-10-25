Lifco Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Lifco Un veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 USD erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,75 Prozent auf 767,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 718,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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