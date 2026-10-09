Life: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

09.10.26 06:35 Uhr

Life hat sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 40,56 JPY gegenüber 43,30 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,31 Prozent auf 226,76 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 223,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net