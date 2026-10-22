Life Electric Vehicles: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

22.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,2 Millionen USD – ein Plus von 1159,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Life Electric Vehicles 0,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Life Electric Vehicles präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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