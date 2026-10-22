Life Electric Vehicles: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Life Electric Vehicles präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,2 Millionen USD – ein Plus von 1159,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Life Electric Vehicles 0,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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