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Life Electric Vehicles: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

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Life Electric Vehicles Holdings Inc Registered Shs
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Life Electric Vehicles hat am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Life Electric Vehicles -0,040 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 5,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11280,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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