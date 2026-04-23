Life Electric Vehicles: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Life Electric Vehicles hat am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Life Electric Vehicles -0,040 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 5,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11280,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Life Electric Vehicles
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Life Electric Vehicles
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Life Electric Vehicles Aktie News
Life Electric Vehicles Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Life Electric Vehicles nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.