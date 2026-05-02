Lifeclean International Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Lifeclean International Registered präsentierte in der am 09.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,86 Prozent auf 13,4 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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