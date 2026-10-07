Lifeclean International Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

07.10.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,4 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lifeclean International Registered einen Umsatz von 9,4 Millionen SEK eingefahren.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lifeclean International Registered ein EPS von -0,040 SEK in den Büchern gestanden.

Lifeclean International Registered hat am 05.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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