Lifezone Metals und die japanische Organisation für Metalle und Energiesicherheit (JOGMEC) unterzeichnen Absichtserklärung

Lifezone Metals Limiteds ( NYSE: LZM ) Geschäftsführer, Chris Showalter,freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit der Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) bekannt zu geben. Diese strategische Partnerschaft zielt darauf ab, die Bemühungen von JOGMEC zu unterstützen, sauberere Metalle aus dem Kabanga-Nickelprojekt für die japanische Batterieindustrie zu sichern.

Kabanga ist eine der größten und hochwertigsten unerschlossenen Nickelsulfidlagerstätten der Welt mit den Nebenprodukten Kupfer und Kobalt. Durch den Einsatz der Hydromet-Technologie von Lifezone sollen die Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Schmelzverfahren deutlich reduziert werden.

Chris Showalter erklärte: "Kabanga ist eine erstklassige, hochwertige Nickellagerstätte und wir begrüßen die Möglichkeit, JOGMEC als strategisch ausgerichteten Partner zu gewinnen. Mit BHP als unserem Projektentwicklungspartner, Société Générale als unserem leitenden Finanzberater für den Projektfinanzierungsprozess, der Unterstützung der U.S. International Development Finance Corporation und der Regierung von Tansania und nun der strategischen Zusammenarbeit mit JOGMEC – einer unabhängigen Verwaltungsbehörde der japanischen Regierung für Energie und Metalle – sehen wir ein klares Zeichen für die Absicht, dieses weltweit bedeutende Projekt zum Nutzen aller Partner und Interessengruppen voranzutreiben."

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung wird Lifezone mit JOGMEC zusammenarbeiten, um die Lieferung von Metallen aus Kabanga über den Teil der Vermarktungsrechte von Lifezone für den wachsenden japanischen Batteriemarkt zu erleichtern und eine nachhaltige und rückverfolgbare Metallwertschöpfungskette zu gewährleisten. Diese Initiative steht im Einklang mit dem Engagement von Lifezone und JOGMEC, verantwortungsvolle Bergbaupraktiken voranzutreiben und den globalen Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen.

JOGMEC wird die finanzielle Unterstützung japanischer Unternehmen in Betracht ziehen, sobald diese einen Antrag für das Förderprogramm der japanischen Regierung eingereicht haben. Diese potenzielle Investition unterstreicht die Bedeutung des Kabanga-Nickelprojekts für die Deckung der steigenden Nachfrage der japanischen Industrie nach saubereren Metallen.

Die Absichtserklärung ist nicht bindend und erlegt keiner der Parteien Verpflichtungen auf.

JOGMEC ist eine unabhängige Verwaltungsbehörde der japanischen Regierung, deren Aufgabe es ist, eine stabile und erschwingliche Versorgung mit Energie und mineralischen Ressourcen sicherzustellen, um die industrielle Basis Japans zu stärken.

Japan ist Partner der Minerals Security Partnership (MSP), die darauf abzielt, die Entwicklung vielfältiger und nachhaltiger Lieferketten für kritische Energiemineralien zu beschleunigen, indem sie mit den Regierungen der Gastländer und der Industrie zusammenarbeitet, um gezielte finanzielle und diplomatische Unterstützung für strategische Projekte entlang der Wertschöpfungskette zu ermöglichen. Zu den MSP-Partnern gehören Australien, Kanada, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Japan, Norwegen, die Republik Korea, Schweden, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten und die Europäische Union (vertreten durch die Europäische Kommission).

Sowohl JOGMEC als auch die U.S. International Development Finance Corporation (DFC) sind Mitglieder des kürzlich angekündigten MSP Finance Network, und das Kabanga-Nickel-Projekt wurde als MSP-Projekt anerkannt.

Über Lifezone Metals

Unser Ziel bei Lifezone Metals (NYSE: LZM) ist es, eine sauberere und verantwortungsbewusstere Metallproduktion und -wiederverwertung bereitzustellen. Mit einer skalierbaren, auf unserer Hydromet-Technologie basierenden Plattform bieten wir im Vergleich zur herkömmlichen Verhüttung das Potenzial für einen geringeren Energieverbrauch, weniger Emissionen und eine kostengünstigere Metallproduktion.

Unser Kabanga-Nickelprojekt in Tansania gilt als eines der größten und hochwertigsten unerschlossenen Nickelsulfidvorkommen der Welt. Durch die Kombination mit unserer Hydromet-Technologie arbeiten wir daran, eine neue Quelle für Nickel, Kupfer und Kobalt in LME-Qualität für die globalen Batteriemetallmärkte zu erschließen, um Tansania in die Lage zu versetzen, die vollständige Wertschöpfung im Land zu erreichen und zur nächsten führenden Quelle für Nickel der Klasse 1 zu werden.

Über unser in den USA angesiedeltes Joint Venture für das Recycling von Platin, Palladium und Rhodium arbeiten wir an dem Nachweis, dass unsere Hydromet-Technologie die Platingruppenmetalle aus verantwortungsvoll beschafften gebrauchten Autoabgaskatalysatoren sauberer und effizienter verarbeiten und zurückgewinnen kann als herkömmliche Verhüttungs- und Raffinationsmethoden.

www.lifezonemetals.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind keine historischen Fakten, sondern können als "zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung, des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und der "Safe-Harbor”-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden, die sich unter anderem auf die Pläne, Strategien, Absichten und Aussichten von Lifezone Metals Limited und seinen Tochtergesellschaften in geschäftlicher und finanzieller Hinsicht beziehen.

Im Allgemeinen sind Aussagen, die keine historischen Fakten wiedergeben, einschließlich Aussagen über mögliche oder angenommene zukünftige Maßnahmen, Geschäftsstrategien, Ereignisse oder Betriebsergebnisse, sowie Aussagen, die sich auf Prognosen, Vorhersagen oder andere Beschreibungen zukünftiger Ereignisse oder Bedingungen beziehen, einschließlich der zugrunde liegenden Annahmen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen durch Wörter wie "glauben", "können", "werden", "schätzen", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "erwarten", "sollten", "würden", "planen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben ”, "zukünftig”, "Ausblick” oder die Verneinungen dieser Begriffe oder Variationen davon oder ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder beschreiben oder die keine Aussagen über historische Fakten sind, begleitet; das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen, sind jedoch nicht auf diese beschränkt, Aussagen zu zukünftigen Ereignissen, den geschätzten oder erwarteten zukünftigen Ergebnissen von Lifezone Metals, zukünftigen Chancen für Lifezone Metals, einschließlich der Wirksamkeit der hydrometallurgischen Technologie (Hydromet-Technologie) von Lifezone Metals, und der Erschließung und Verarbeitung von Mineralressourcen im Rahmen des Kabanga-Projekts sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung von Lifezone Metals wider und stellen keine Vorhersagen der tatsächlichen Leistung dar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen ausschließlich der Veranschaulichung und sind nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder endgültige Feststellung einer Tatsache oder Wahrscheinlichkeit zu verstehen und dürfen von Anlegern nicht als solche herangezogen werden. Die tatsächlichen Ereignisse und Umstände lassen sich nur schwer oder gar nicht vorhersagen und können von den Annahmen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb der Kontrolle von Lifezone Metals und seinen Tochtergesellschaften. Diese Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Geschäft von Lifezone Metals behaftet, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: die allgemeine wirtschaftliche, politische und unternehmerische Lage, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche und betriebliche Störungen; die globale Inflation und Kostensteigerungen für Materialien und Dienstleistungen; die Zuverlässigkeit von Stichproben; der Erfolg von Pilotprojekten; erhebliche Abweichungen der Kapital- und Betriebskosten von den Schätzungen; Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterlangung erforderlicher behördlicher, die Umwelt betreffender oder sonstiger Projektgenehmigungen; Änderungen der behördlichen Vorschriften, Gesetze und Steuersätze; Inflation; Änderungen der Wechselkurse und der Verfügbarkeit von Devisen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verzögerungen bei der Projektentwicklung und andere Faktoren; das Ergebnis von Gerichtsverfahren, dieunter Umständen gegen Lifezone Metals angestrengt werden; unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, einschließlich der Nutzung des Fremdkapitalmarktes, zukünftiger Kapitalbedarf und Quellen und Verwendung von Barmitteln; Risiken im Zusammenhang mit dem Rollout des Geschäfts von Lifezone Metals, die Effizienz der Hydromet Technology und der Zeitpunkt der erwarteten geschäftlichen Meilensteine; der Erwerb, die Wahrung und der Schutz von geistigem Eigentum; die Fähigkeit von Lifezone, Erwartungen zu erfüllen und Unsicherheiten (einschließlich wirtschaftlicher oder geopolitischer Unsicherheiten) in Bezug auf unser Geschäft, unseren Betrieb und unsere finanzielle Leistung vorherzusehen, unter anderem: Erwartungen in Bezug auf die finanzielle und geschäftliche Leistung, Finanzprognosen und Geschäftskennzahlen sowie alle ihnen zugrunde liegenden Annahmen; Erwartungen in Bezug auf die Produkt- und Technologieentwicklung und die Pipeline und Marktgröße; Erwartungen in Bezug auf Produkt- und Technologieentwicklung und -pipeline; die Auswirkungen des Wettbewerbs auf das Geschäft von Lifezone Metals; die Fähigkeit von Lifezone Metals, seine Wachstumsstrategie umzusetzen, das Wachstum gewinnbringend zu managen und seine wichtigsten Mitarbeiter zu halten; die Fähigkeit von Lifezone Metals, Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten; die Steigerung zukünftiger Betriebs- und Finanzergebnisse; die Einhaltung der für das Geschäft von Lifezone Metals geltenden Gesetze und Vorschriften; die Fähigkeit von Lifezone Metals, auch in Zukunft die geltenden Notierungsstandards der NYSE zu erfüllen; die Fähigkeit von Lifezone Metals, die Notierung seiner Wertpapiere an einer nationalen US-amerikanischen Wertpapierbörse aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; über die für unser Unternehmen geltenden Rechnungslegungsstandards oder geänderten oder neuen Gesetze und Vorschriften, einschließlich der Datenschutzbestimmungen, auf dem Laufenden zu bleiben; und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt werden..

Die vorstehende Liste der Risikofaktoren ist nicht erschöpfend. Es kann weitere Risiken geben, die Lifezone Metals derzeit nicht bekannt sind oder die Lifezone Metals derzeit für unwesentlich hält, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Zudem spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne und Prognosen von Lifezone Metals in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. Lifezone Metals rechnet damit, dass zukünftige Ereignisse und Entwicklungen dazu führen können, dass sich die Einschätzungen von Lifezone Metals ändern.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Grundlage für die Einschätzung von Lifezone Metals zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung herangezogen werden. Dementsprechend sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden. Nichts in dieser Mitteilung sollte als Zusicherung irgendeiner Person angesehen werden, dass die hier dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen erreicht werden oder dass eines der in solchen zukunftsgerichteten Aussagen in Aussicht gestellten Ergebnisse erreicht werden wird. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung verlassen, die auf den Informationen basieren, die uns zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen, und die in ihrer Gesamtheit durch den Verweis auf die hierin enthaltenen Sicherheitshinweise eingeschränkt sind. In allen Fällen, in denen historische Leistungen dargestellt werden, ist zu beachten, dass vergangene Leistungen kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.

Sofern durch geltendes Recht nicht anders vorgeschrieben, lehnen wir jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen der ihnen zugrunde liegenden Annahmen oder Faktoren, neue Informationen, Daten oder Methoden, zukünftige Ereignisse oder sonstige Entwicklungen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu berücksichtigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

