Light Media stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

24.07.26 06:35 Uhr

Light Media hat am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,67 Prozent zurück. Hier wurden 2,0 Millionen USD gegenüber 2,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net