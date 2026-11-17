LightWave Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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LightWave Acquisition A hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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