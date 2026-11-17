LightWave Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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LightWave Acquisition A hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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