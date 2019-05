Ligthhizer trifft sich mit Vertretern von EU und Japan in Paris

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer wird sich an diesem Donnerstag (23. Mai) mit Vertretern der EU und Japans in Paris zu Handelsgesprächen treffen. Das gab sein Büro am Dienstag in Washington bekannt. Dabei dürfte es auch um die umstrittenen Autozölle gehen, die US-Präsident Donald Trump sowohl gegen die EU-Länder als auch gegen Japan angedroht hatte. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hatte bereits in der vergangenen Woche erklärt, sie wolle sich noch in diesen Tagen mit Lighthizer in Paris treffen.

Der US-Handelsbeauftragte wird in Paris an einem OECD-Ministertreffen teilnehmen, das am 22. und 23. Mai in der französischen Hauptstadt stattfindet. Der Organisation gehören 36 Mitgliedsstaaten an. Neben dem Treffen mit der EU und Japan soll es weitere bilaterale Gespräche geben.

Die US-Regierung hatte die von Trump angedrohten Sonderzölle auf Einfuhren von Autos in die USA für bis zu einem halben Jahr ausgesetzt. In der Zeit soll über Handelsabkommen verhandelt werden. Die EU möchte eine Vereinbarung mit den USA schließen, die alle Industriegüter - also auch Automobile - einschließt, nicht aber Agrarprodukte./dm/DP/he