Lihit Lab gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

04.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,97 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -16,61 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lihit Lab ein EPS von 2,22 JPY in den Büchern gestanden.

Lihit Lab hat am 02.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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