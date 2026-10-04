Lihit Lab gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Lihit Lab hat am 02.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -16,61 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lihit Lab ein EPS von 2,22 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,97 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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