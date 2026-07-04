Lihit Lab präsentierte Quartalsergebnisse

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Auf der Umsatzseite standen 2,88 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,80 Milliarden JPY umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 27,16 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Lihit Lab präsentierte am 03.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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