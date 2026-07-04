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Lihit Lab präsentierte Quartalsergebnisse

Lihit Lab präsentierte am 03.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 27,16 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,88 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,80 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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