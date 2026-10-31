Likhami Consulting öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Likhami Consulting präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Der Umsatz wurde auf 1,7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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