Likhami Consulting öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 1,7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Likhami Consulting präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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