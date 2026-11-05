Limbach zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Limbach präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,730 USD je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,86 Prozent auf 230,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 184,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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