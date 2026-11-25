Liminatus Pharma A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Liminatus Pharma A äußerte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 111,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Liminatus Pharma A ein Ergebnis je Aktie von -3,500 USD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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