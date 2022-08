Limitierte NFT-Kollektion von Tiffany & Co. innerhalb kurzer Zeit ausverkauft

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Anfang August startete Tiffany & Co. den Verkauf einer limitierten NFT-Kollektion von 250 digitalen Einzelstücken. Die sogenannten "NFTiffs" waren noch am selben Tag ausverkauft. CryptoPunks-Inhaber, die sich einen der 250 digitalen Pässe sichern konnten, dürfen sich nun nicht nur auf einen NFT, sondern auch auf ein individuell gestaltetes Schmuckstück von Tiffany & Co freuen.