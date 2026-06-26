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Limitless X legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

28.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Limitless X Holdings Inc Registered Shs
0,79 USD -0,15 USD -15,53%
Charts|News|Analysen

Limitless X hat am 26.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,61 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Limitless X ein EPS von -2,680 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Limitless X mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 68,00 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net

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