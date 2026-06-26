Limitless X legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Das vergangene Quartal hat Limitless X mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 68,00 Prozent verringert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,61 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Limitless X ein EPS von -2,680 USD in den Büchern gestanden.

Limitless X hat am 26.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

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