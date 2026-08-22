Linde-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Werte in diesem Artikel
Die Linde-Aktie wurde im August 2026 von 8 Analysten analysiert.
8 Experten empfehlen die Linde-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 566,13 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Linde auf 488,83 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|564,00 USD
|15,38
|19.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|550,00 USD
|12,51
|05.08.2026
|UBS AG
|612,00 USD
|25,20
|03.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|560,00 USD
|14,56
|03.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.08.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|05.08.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Linde Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.