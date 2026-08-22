Linde-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

31.08.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 566,13 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Linde auf 488,83 USD beläuft.

Die Linde -Aktie wurde im August 2026 von 8 Analysten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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