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Linde-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Werte in diesem Artikel
Aktien
Linde plc
418.80 EUR -2.80 EUR -0.66 %
Charts | News | Analysen
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Die Linde-Aktie wurde im August 2026 von 8 Analysten analysiert.

8 Experten empfehlen die Linde-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 566,13 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Linde auf 488,83 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research564,00 USD15,3819.08.2026
DZ BANK--06.08.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)550,00 USD12,5105.08.2026
UBS AG612,00 USD25,2003.08.2026
Jefferies & Company Inc.560,00 USD14,5603.08.2026

Redaktion finanzen.net

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Linde Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Linde nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
19.08.26 Linde Outperform Bernstein Research
06.08.26 Linde Halten DZ BANK
05.08.26 Linde Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Linde Buy UBS AG
03.08.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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