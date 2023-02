Linde Aktie News: DAX Aktie Linde gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Linde-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 303,20 EUR. Bei 304,95 EUR markierte die Linde-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 302,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 207.135 Linde-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (334,70 EUR) erklomm das Papier am 25.11.2022. Gewinne von 9,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Linde-Aktie ist somit 24,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,67 EUR.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,73 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent auf 8.797,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.668,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 07.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,07 USD je Linde-Aktie belaufen.

