Linde Aktie News: DAX Aktie Linde behauptet sich am Vormittag

Mit einem Wert von 302,65 EUR bewegte sich die Linde-Aktie um 09:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Linde-Aktie zog in der Spitze bis auf 302,95 EUR an. Bei 302,25 EUR markierte die Linde-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 302,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 22.365 Linde-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.11.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 9,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2022 bei 244,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,04 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,67 EUR.

Am 27.10.2022 äußerte sich Linde zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.668,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.797,00 USD ausgewiesen.

Die Linde-Bilanz für Q4 2022 wird am 07.02.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Linde-Anleger Experten zufolge am 07.02.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Linde im Jahr 2022 12,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Analysten sehen bei Linde-Aktie weniger Potenzial

RWE- und Linde-Aktie uneins: RWE bestellt bei Linde Elektrolyseure für Wasserstoffprojekt

Linde-Aktie im Fokus: Linde zieht sich von Frankfurter Börse zurück

