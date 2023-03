Linde Aktie News: S&P 500 Aktie Linde tendiert am Vormittag fester

Das Papier von Linde konnte um 09:44 Uhr klettern und stieg im Stuttgart-Handel um 0,2 Prozent auf 328,50 EUR.

Am 25.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 334,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Linde-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 245,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,97 Prozent könnte die Linde-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Linde-Aktie bei 317,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Linde am 07.02.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.899,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 8.298,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 12.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Linde-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,33 USD fest.

