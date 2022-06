Linde Aktie News: Linde schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Das Papier von Linde konnte um 01.06.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 302,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Linde-Aktie bei 302,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 301,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.518 Linde-Aktien umgesetzt.

Bei 309,35 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 236,75 EUR fiel das Papier am 26.06.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Linde-Aktie liegt somit 27,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 326,17 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Linde am 28.04.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Linde ein EPS von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.211,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.243,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Linde am 04.08.2022 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,28 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

